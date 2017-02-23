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17:29 (мск), источник: Volga News

В Новокуйбышевске погиб пассажир перевернувшегося мусоровоза

В четверг, 23 февраля, в Новокуйбышевске в 10:00 на ул. Промышленной водитель мусоровоза Scania, 50-летний мужчина, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.

От удара грузовая машина перевернулась. Спасательные работы на месте проводили сотрудники главного управления МЧС по Самарской области. Водителя мусоровоза извлекли из машины и передали медикам. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

58-летний рабочий, который находился на пассажирском сиденье, погиб от полученных травм до прибытия оперативных служб, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

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