В Новокуйбышевске погиб пассажир перевернувшегося мусоровоза
В четверг, 23 февраля, в Новокуйбышевске в 10:00 на ул. Промышленной водитель мусоровоза Scania, 50-летний мужчина, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
В четверг, 23 февраля, в Новокуйбышевске в 10:00 на ул. Промышленной водитель мусоровоза Scania, 50-летний мужчина, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
От удара грузовая машина перевернулась. Спасательные работы на месте проводили сотрудники главного управления МЧС по Самарской области. Водителя мусоровоза извлекли из машины и передали медикам. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.
58-летний рабочий, который находился на пассажирском сиденье, погиб от полученных травм до прибытия оперативных служб, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.