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16:13 (мск), источник: Sputnik.by

Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться

В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. При выполнении плановых полетов 23 февраля на аэродроме Бобруйский произошел инцидент с самолетом МиГ-29, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны.

«Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — рассказали в пресс-службе.

Причины возгорания расследуются установленным порядком.

Другие подробности происшествия в оборонном ведомстве не сообщают, по информации портала tut.by, пилот самолета был вынужден катапультироваться.

Это уже не первые авиакатастрофы с «МиГ», принадлежащими белорусским военным.

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Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
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