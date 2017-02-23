Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.
В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.
МИНСК, 23 фев — Sputnik. При выполнении плановых полетов 23 февраля на аэродроме Бобруйский произошел инцидент с самолетом МиГ-29, сообщили Sputnik в
«Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — рассказали в пресс-службе.
Причины возгорания расследуются установленным порядком.
Другие подробности происшествия в оборонном ведомстве не сообщают, по информации портала tut.by, пилот самолета был вынужден катапультироваться.
Это уже не первые авиакатастрофы с «МиГ», принадлежащими белорусским военным.