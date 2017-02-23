В Белоруссии на Бобруйском аэродроме загорелся МиГ-29
МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Двигатель самолета Миг-29 загорелся во время плановых полетов на аэродроме Бобруйский в Белоруссии, сообщает в четверг
МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Двигатель самолета Миг-29 загорелся во время плановых полетов на аэродроме Бобруйский в Белоруссии, сообщает в четверг
«При выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в результате «грамотных действий летчика и руководителя полетов» негативных последствий не было.
«Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — отмечается в
Как уточняет агентство Sputnik Беларусь, пилот успел катапультироваться.