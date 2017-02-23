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16:48 (мск), источник: РИА Новости

На Украине возбудили уголовное дело после похищения нардепа Гончаренко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения народного депутата от БПП Алексея Гончаренко, сообщает в четверг информационное агентство УНИАН со ссылкой на начальника департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

Источник: AFP 2017

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.

«Органы прокуратуры открыли уголовное производство по факту похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко», — говорится в сообщении.

Указывается, что дело открыто по статье «похищение человека или незаконное лишение свободы» уголовного кодекса Украины.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов «антимайдана». Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его «неподобающим».

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