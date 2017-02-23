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17:13 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы устроили массовую драку в центре Львова

По информации СМИ, белорусы находились в состоянии алкогольного опьянения, шумели и не реагировали на замечания, из-за чего и возник инцидент.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Трое граждан Беларуси пострадали в результате массовой драки во Львове с местными жителями, сообщил украинский телеканал ТСН.

По информации Национальной полиции по Львовской области, инцидент произошел около 01:00 23 февраля на проспекте Черновола.

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«Установлено, что в драке участвовали около десяти человек — жители Львова и граждане соседнего государства. Между львовянами и гостями города возник словесный конфликт, который перерос в стычку», — сказали в полиции.

При этом, по данным телеканала, в потасовке приняли участие белорусы — трое из них впоследствии обратились в учреждение здравоохранения с легкими травмами.

Полиция на одного из участников драки — 31-летнего жителя Львова — составила протокол за мелкое хулиганство, так как он вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Сообщается, что белорусы находились в состоянии алкогольного опьянения, шумели и не реагировали на замечания, из-за чего и возник инцидент.

В настоящее время полиция Львова возбудила по факту уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

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