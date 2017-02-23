В Минске предотвращено заказное убийство предпринимателя
Сотрудниками пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД предотвращено совершение заказного убийства.
Сотрудниками пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД предотвращено совершение заказного убийства.
Трое жителей столицы, занимающихся предпринимательской деятельностью, супружеская пара, 1988 г.р., и их родственник, 1958 г.р., на протяжении нескольких месяцев предпринимали попытки найти исполнителя убийства индивидуального предпринимателя. Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тыс. долларов.
Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено, сообщила
Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По материалам ГУБОПиК Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.13 (приготовление к преступлению), ст. 16 (соучастие в преступлении) и ст.147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
Кроме того, установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя, жителя г. Минска. Проводятся дальнейшие