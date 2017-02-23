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17:11 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске предотвращено заказное убийство предпринимателя

Сотрудниками пятого управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД предотвращено совершение заказного убийства.

Трое жителей столицы, занимающихся предпринимательской деятельностью, супружеская пара, 1988 г.р., и их родственник, 1958 г.р., на протяжении нескольких месяцев предпринимали попытки найти исполнителя убийства индивидуального предпринимателя. Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тыс. долларов.

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Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено, сообщила пресс-служба МВД.

Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По материалам ГУБОПиК Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.13 (приготовление к преступлению), ст. 16 (соучастие в преступлении) и ст.147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Кроме того, установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя, жителя г. Минска. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

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