В Минске предотвращено заказное убийство предпринимателя

Трое жителей столицы, занимающихся предпринимательской деятельностью, супружеская пара, 1988 г.р., и их родственник, 1958 г.р., на протяжении нескольких месяцев предпринимали попытки найти исполнителя убийства индивидуального предпринимателя. Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тыс. долларов.

Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено, сообщила пресс-служба МВД.

Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По материалам ГУБОПиК Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.13 (приготовление к преступлению), ст. 16 (соучастие в преступлении) и ст.147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).