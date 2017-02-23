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21:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми снег с крыши многоквартирного дома сошёл вместе с шифером

Местных жителей просят быть осторожными в период оттепели.

Жители многоквартирного дома по ул. Малая Ямская пишут в соцсетях, что с приходом оттепели с крыши их дома снег начал сходить вместе с шифером.

При этом, по словам жильцов дома, не так давно у них полностью ремонтировали крышу. Однако сейчас на кровле зияют дыры. Некоторые выражают опасение, что вода может просочиться в квартиры на верхнем этаже.

Куски шифера упали во двор дома. К счастью, никто не пострадал. Но пермяков просят быть осторожными в период оттепели, так как с крыш домов сейчас падает мокрый снег.

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