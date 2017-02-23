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17:09 (мск), источник: 36on.ru

На улице 232 Стрелковой дивизии в Воронеже провалился асфальт

Воронежец разместил в сети фотографии огромных ям, которые образовались в последние дни рядом с одним из домов в микрорайоне Придонской.

Автор фото пояснил, что кадры были сделаны возле дома № 11 по улице 232 Стрелковой дивизии. Судя по фото, глубина ям составляет почти метр, при этом провалы грунта ничем не огорожены. В одной из ям стоит старая тумбочка, которую, вероятно, поставили туда сами жильцы, чтобы предупредить об опасности автомобилистов.

В подписи к фотографиям автор добавил, что опасается того, что из-за бездействия коммунальных служб под землю может уйти и многоэтажный дом, рядом с которым это происходит.

Фотографии собрали множество возмущенных комментариев пользователей. Многие авторы сошлись на том, что реакция на проблему последует только в том случае, если на данном участке, действительно, произойдет ЧП.

Случаи, когда в Воронеже в ямы проваливаются автомобили довольно нередки. Так, в мае 2014 года на улице Шишкова в яме застряла малолитражка, в октябре 2015 на Депутатской в просевший асфальт провалилась ГАЗель. Но самым громким и резонансным стал случай с ушедшей под землю на улице 25 Января бетономешалкой.

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