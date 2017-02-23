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17:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности — прокурор

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» уже находится в безопасном месте, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Источник: "РИА Новости" Украина

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.

Жученко сообщил, что силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки людей.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его «неподобающим».

Комментарии
1
конь педальный
Очередной пиар имбецила Гончаренко, который раньше Костусевым был...(
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