Участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности — прокурор
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» уже находится в безопасном месте, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» уже находится в безопасном месте, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.
Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки людей.
В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его «неподобающим».