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17:16 (мск), источник: Капитал

Один из фигурантов «дела Онищенко» сбежал

Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал.

Источник: Капитал

Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал. В данный момент он находится в розыске. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос по избранию меры пресечения другому подозреваемому, передают «Наші гроші».

Сергей Свиченко — экс-директор ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Карпатнадраінвест», шесть месяцев находился под домашним арестом. В соответствии с нормами УПК, совокупный срок содержания лица под домашним арестом не может превышать шести месяцев.

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Детективы НАБУ в феврале подали ходатайство об избранию Свиченко новой меры пресечения: суд назначил ему залог в 20 млн грн, которую Свиченко должен был внести в течение пяти дней. Свиченко однако, этого не сделал, и исчез из поля зрения правоохранителей.

По данным следствия, Свиченко подавал заявки на подконтрольные преступной группировки Онищенко товарные биржи с указанием начальной заниженной цены природного газа, добытого в рамках общей деятельности с ООО «Надра Геоцентр», ООО «Карпатнадраінвест» и ООО «Фирма «ХАС» с «Укргаздобычей».

Установлено, что размер убытков по данной схеме превышает 740 млн грн. За совершение особо тяжких преступлений, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью.

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