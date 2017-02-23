Один из фигурантов «дела Онищенко» сбежал
Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал.
Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал.
Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал. В данный момент он находится в розыске. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос по избранию меры пресечения другому подозреваемому, передают «Наші гроші».
Сергей Свиченко —
Детективы НАБУ в феврале подали ходатайство об избранию Свиченко новой меры пресечения: суд назначил ему залог в 20 млн грн, которую Свиченко должен был внести в течение пяти дней. Свиченко однако, этого не сделал, и исчез из поля зрения правоохранителей.
По данным следствия, Свиченко подавал заявки на подконтрольные преступной группировки Онищенко товарные биржи с указанием начальной заниженной цены природного газа, добытого в рамках общей деятельности с ООО «Надра Геоцентр», ООО «Карпатнадраінвест» и ООО «Фирма «ХАС» с «Укргаздобычей».
Установлено, что размер убытков по данной схеме превышает 740 млн грн. За совершение особо тяжких преступлений, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью.