Один из фигурантов «дела Онищенко» сбежал

Один из фигурантов «дела Онищенко» Сергей Свиченко не внес залог и сбежал. В данный момент он находится в розыске. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос по избранию меры пресечения другому подозреваемому, передают «Наші гроші».

Сергей Свиченко — экс-директор ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Карпатнадраінвест», шесть месяцев находился под домашним арестом. В соответствии с нормами УПК, совокупный срок содержания лица под домашним арестом не может превышать шести месяцев.