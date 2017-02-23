Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат Гончаренко

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье «похищение человека или незаконное лишение свободы».
«Он (Гончаренко — ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего», — сказал Жученко на брифинге.
По его словам, правоохранители предотвратили похищение депутата. Прокурор также заявил, что преступники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишить его зрения.
Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов «антимайдана». Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.
В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его «неподобающим».