Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат Гончаренко

«Он (Гончаренко — ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего», — сказал Жученко на брифинге.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье «похищение человека или незаконное лишение свободы».

По его словам, правоохранители предотвратили похищение депутата. Прокурор также заявил, что преступники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишить его зрения.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов «антимайдана». Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его «неподобающим».