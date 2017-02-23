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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат Гончаренко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Правоохранители предотвратили нападение на депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, он находится в безопасном месте, сообщил в четверг прокурор Одесской области Олег Жученко.

Источник: AP 2017

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье «похищение человека или незаконное лишение свободы».

«Он (Гончаренко — ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего», — сказал Жученко на брифинге.

Видео
Похитителям не дали лишить зрения депутата Гончаренко

По его словам, правоохранители предотвратили похищение депутата. Прокурор также заявил, что преступники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишить его зрения.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов «антимайдана». Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово «nein» («нет») на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его «неподобающим».

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