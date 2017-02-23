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17:42 (мск), источник: 112.ua

В Киеве ограбили банк

Мужчина, угрожая сотрудникам банка пистолетом, забрал деньги из кассы.

Источник: 112.ua

В Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка. Сумма ущерба устанавливается. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ограбление произошло на ул. Васильковской. Около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции.

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«По словам персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После совершенного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения. Продолжается следствие, преступника в розыске.

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