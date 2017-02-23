Дело по убийству таксиста в Гродно передано в суд

В совершении разбойного нападения и умышленном убийстве из корысти и с особой жестокостью водителя такси в Гродно подозреваются гродненец и житель Скиделя Гродненского района. Прокуратура направила уголовное дело в отношении подозреваемых в областной суд.

33-летний таксист был найден убитым под Гродно после сообщения жены о его пропаже в ночную смену с 13 на 14 августа. Автомобиль мужчины днем обнаружили в лесном массиве вблизи деревни Коптеевка, а позже нашли и тело в поле вблизи деревни Гибуличи. Подозреваемым чуть более 20 лет. Рассматривалась версия о том, что пассажиры убили водителя из-за дневной выручки, которую потратили в тот же день на рынке.