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17:30 (мск), источник: РБК - Украина

В Закарпатской области произошла стрельба, введен план «Сирена»

На Закарпатье возле Рахова неизвестный несколько раз выстрелил в местного жителя, от чего тот скончался в больнице. В области введен план перехвата «Сирена», сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в Facebook.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячивской местной прокуратуры Виктор Кузан, предварительно установлено, что 22.02.2017 около 22:30 на автомобильной стоянке возле ресторана «Колыба» в селе Деловое Раховского района неизвестный с использованием неустановленного огнестрельного оружия совершил несколько выстрелов в жителя Рахова, когда последний находился рядом с собственным автомобилем.

«В результате осуществленных выстрелов закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения и во время транспортировки в Раховскую районную больницу умер в карете скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений и массивной кровопотери», — отмечают в прокуратуре.

Сообщают, что осмотр места происшествия проведен с применением фотосъемки и с использованием служебной собаки. В ходе осмотра места происшествия с территории автомобильной стоянки изъяли пулю от нарезного огнестрельного оружия и 4 металлические гильзы калибра 7,62 мм. Кузан отметил, что с целью задержания злоумышленника на территории области введен в действие план «Сирена». Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

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