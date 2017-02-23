В Закарпатской области произошла стрельба, введен план «Сирена»

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячивской местной прокуратуры Виктор Кузан, предварительно установлено, что 22.02.2017 около 22:30 на автомобильной стоянке возле ресторана «Колыба» в селе Деловое Раховского района неизвестный с использованием неустановленного огнестрельного оружия совершил несколько выстрелов в жителя Рахова, когда последний находился рядом с собственным автомобилем.

«В результате осуществленных выстрелов закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения и во время транспортировки в Раховскую районную больницу умер в карете скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений и массивной кровопотери», — отмечают в прокуратуре.