В Закарпатской области произошла стрельба, введен план «Сирена»
На Закарпатье возле Рахова неизвестный несколько раз выстрелил в местного жителя, от чего тот скончался в больнице. В области введен план перехвата «Сирена», сообщает
На Закарпатье возле Рахова неизвестный несколько раз выстрелил в местного жителя, от чего тот скончался в больнице. В области введен план перехвата «Сирена», сообщает
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячивской местной прокуратуры Виктор Кузан, предварительно установлено, что
«В результате осуществленных выстрелов закарпатец получил три сквозные пулевые огнестрельные ранения и во время транспортировки в Раховскую районную больницу умер в карете скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений и массивной кровопотери», — отмечают в прокуратуре.
Сообщают, что осмотр места происшествия проведен с применением фотосъемки и с использованием служебной собаки. В ходе осмотра места происшествия с территории автомобильной стоянки изъяли пулю от нарезного огнестрельного оружия и 4 металлические гильзы калибра 7,62 мм. Кузан отметил, что с целью задержания злоумышленника на территории области введен в действие план «Сирена». Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.