Задержан заказчик похищения замглавы фракции «Блок Петра Порошенко»

По его словам, Гончаренко находится в безопасном месте, и будет давать показания как потерпевший.

«Я могу сказать, благодаря нашей работе предотвратили нанесение ему телесных повреждений, лишения зрения и уродования лица… и фактическому похищению… Он сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего», — сказал Жученко на брифинге в Одессе.

По его словам, Кушнарев — отец молодого человека, который погиб в результате трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

«Именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки», — сказал прокурор.