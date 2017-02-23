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18:21 (мск), источник: Prokazan.ru

Четверо человек пострадали в аварии в Авиастроительном районе Казани

23 февраля в 7.30 утра в Авиастроительном районе Казани столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека, об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

 — Один пострадавший в тяжелом состоянии, двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и один пострадавший в легкой степени были доставлены в Городскую клиническую больницу № 12, — сообщает ведомство. — На место ДТП выезжали 1 врачебная и 1 фельдшерская бригады скорой помощи Казани.

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