Четверо человек пострадали в аварии в Авиастроительном районе Казани
23 февраля в 7.30 утра в Авиастроительном районе Казани столкнулись два легковых автомобиля.
23 февраля в 7.30 утра в Авиастроительном районе Казани столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии пострадали четыре человека, об этом сообщает
— Один пострадавший в тяжелом состоянии, двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и один пострадавший в легкой степени были доставлены в Городскую клиническую больницу № 12, — сообщает ведомство. — На место ДТП выезжали 1 врачебная и 1 фельдшерская бригады скорой помощи Казани.