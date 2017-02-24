Прокуратура начала проверку после падения глыб льда на 3 воронежцев 22 февраля

Прокуратура Воронежа по поручению облпрокуратуры начала проверку по факту падения глыб льда на горожан в среду, 22 февраля. Надзорный орган разберется в ситуациях с обрушением наледи на 78-летнюю пенсионерку на улице Фридриха Энгельса, а также на 24-летнего парня и 54-летнюю женщину на 9 Января.

Пенсионерка, пострадавшая в Центральном районе, получила сотрясение мозга. После ЧП ее отвезли в больницу. Молодой человек и женщина, на которых лед обрушился на остановке «Луч», получили переломы.

Прокуроры дадут правовую оценку законности действий органов жилищного контроля и других ответственных лиц. Если правоохранители обнаружат в их действиях признаки преступления, материалы направят в следственные органы. Проверку по факту обоих происшествий также проводит полиция.

С начала недели в Воронеже глыбы льда травмировали уже нескольких человек. В понедельник, 20 февраля, лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской. Ребенок не пострадал только потому, что коляска погасила удар. Аналогичный случай произошел во вторник, 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, молодая женщина отделалась ссадиной на щеке. Контекст.