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18:22 (мск), источник: Actualitati.md

Филат будет сидеть в Липканах

Бывший премьер-министр РМ осужденный на девять лет лишения свободы за коррупцию Влад Филат будет переведен в пенитенциарное учреждение № 2 в Липканах. Решение об этом принято после того, как Высшая судебная палата (ВСП) отклонила кассационную жалобу адвокатов бывшего премьер-министра, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В Департаменте пенитенциарных учреждений (ДПУ) журналистам сообщили о том, что Влад Филат в течение 10 дней будет переведён в тюрьму № 2 в Липканах, где отбудет наказание. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности директора ДПУ Аурелиу Суханом. Таким образом, Филат покинет пенитенциарное учреждение № 13, где он находился с октября 2015 года.

Высшая судебная палата объявила в среду, 22 февраля, недопустимой кассационную жалобу адвокатов экс-премьера Влад Филат, посчитав ее явно необоснованной.

Решением Суда сектора Буюкань от 27 июня 2016 года Влад Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 60 тыс. леев. Судьи распорядился и о конфискации имущества, являющегося предметом незаконного вознаграждения в размере 791 млн. леев. Решение подтвердил и Апелляционный суд Кишинева.

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