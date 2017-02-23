Ночное смертельное ДТП в Массандре

В результате аварии один человек погиб, двое оказались в реанимации. Очевидцы сообщают: Остановка Массандра нижняя, не доезжая перехода подземного, машина снесла перила, по этому видно, что ехала на скорости, на тротуаре труп мальчика. Говорят, что двоих на реанимации забрали. Царство небесное погибшему, на вид очень молодой парень.

Четыре-пять машин остановились, вызвали «скорую» и полицию и начали вытаскивать людей из машины. Погибшему парнишке лет 25… У ребят был видео регистратор, полиция забрала. Все телефоны разбились. Парень-пассажир был в сознании, сказал, что он Максим. Причины аварии устанавливает ГИБДД.