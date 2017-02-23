Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
20:38 (мск), источник: Крым Press

Ночное смертельное ДТП в Массандре

В ночь с 22 на 23 февраля произошло смертельное ДТП в Массандре. По словам очевидцев, машина на большой скорости врезалась в железное ограждение.

В результате аварии один человек погиб, двое оказались в реанимации. Очевидцы сообщают: Остановка Массандра нижняя, не доезжая перехода подземного, машина снесла перила, по этому видно, что ехала на скорости, на тротуаре труп мальчика. Говорят, что двоих на реанимации забрали. Царство небесное погибшему, на вид очень молодой парень.

Четыре-пять машин остановились, вызвали «скорую» и полицию и начали вытаскивать людей из машины. Погибшему парнишке лет 25… У ребят был видео регистратор, полиция забрала. Все телефоны разбились. Парень-пассажир был в сознании, сказал, что он Максим. Причины аварии устанавливает ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Корабли ВМФ к берегам Сирии отправил лично Путин
Северная Корея обиделась на некую страну
Устюгов выиграл серебряную медаль на ЧМ по лыжным гонкам
Опрос: Ле Пен не удастся стать президентом Франции
Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
На химическом заводе в Узбекистане прогремел взрыв
Спорт
ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ Третья игра пройдет 25 февраля в Хельсинки
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь