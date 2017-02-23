Ночное смертельное ДТП в Массандре
В ночь с 22 на 23 февраля произошло смертельное ДТП в Массандре. По словам очевидцев, машина на большой скорости врезалась в железное ограждение.
В ночь с 22 на 23 февраля произошло смертельное ДТП в Массандре. По словам очевидцев, машина на большой скорости врезалась в железное ограждение.
В результате аварии один человек погиб, двое оказались в реанимации. Очевидцы сообщают: Остановка Массандра нижняя, не доезжая перехода подземного, машина снесла перила, по этому видно, что ехала на скорости, на тротуаре труп мальчика. Говорят, что двоих на реанимации забрали. Царство небесное погибшему, на вид очень молодой парень.