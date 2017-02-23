Жителя Алматы задержали за убийство горного козла

С 13 по 22 февраля в области проходила отработка «Табигат». В «охоте на браконьеров» приняли участие как полицейские, так и представители уполномоченных природоохранных органов.

За эти несколько дней выявлено 113 нарушений природоохранного законодательства. По 33 фактам началось уголовное производство. У задержанных изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, 2 из них оказались незаконными. Кроме того, у браконьеров забрали 2,5 тонны незаконно пойманной рыбы.



А житель Алматы на внедорожнике перевозил разделанную тушу сибирского козла. Его еще называют «теком» или «козерогом». Разрешения на отстрел животного у охотника не нашлось. Также у алматинца обнаружили незарегистрированное ружье. Ущерб, нанесенный государству уничтожением животного, оценивается в 340 тысяч тенге.