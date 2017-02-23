В результате ДТП погиб львовский рэпер
В ДТП погиб известный львовский рэпер, участник групп «Черно-белые» и Wax Words Андрей «Insane» Левчук. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинченко в Facebook.
В ДТП погиб известный львовский рэпер, участник групп «Черно-белые» и Wax Words Андрей «Insane» Левчук. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинченко в Facebook.
«Прощание с Андреем состоится сегодня в 20:00 ч. (23 февраля) в Церкви Св. Анны на голоском (Топольная)! Похороны в пятницу (24 февраля) на кладбище рядом с 81 школой», — сообщил он.
Сообщается, что ДТП произошло 21 февраля около 19:00 на автодороге