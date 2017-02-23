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19:21 (мск), источник: РБК - Украина

В результате ДТП погиб львовский рэпер

В ДТП погиб известный львовский рэпер, участник групп «Черно-белые» и Wax Words Андрей «Insane» Левчук. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинченко в Facebook.

«Прощание с Андреем состоится сегодня в 20:00 ч. (23 февраля) в Церкви Св. Анны на голоском (Топольная)! Похороны в пятницу (24 февраля) на кладбище рядом с 81 школой», — сообщил он.

Сообщается, что ДТП произошло 21 февраля около 19:00 на автодороге Киев-Чоп, в районе с. Копылов (остановка «Заводская»), Макаровского района.

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