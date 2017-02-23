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19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Плантацию конопли нашли в британском ядерном бункере

Британская полиция обнаружила несколько тысяч саженцев марихуаны в подземном бункере 1980-х годов в графстве Уилтшир на юге страны, построенном на случай ядерной войны. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В бункере выращивалась конопля общей стоимостью один миллион фунтов стерлингов (около 1,25 миллиона долларов). Представители полиции смогли попасть в бункер в ночь на 23 февраля с помощью ключей, которые изъяли у выходивших оттуда троих мужчин 27, 30 и 45 лет. Марихуану выращивали еще трое британцев, их обнаружили внутри. «Я уверен, что это одна из самых больших плантаций из всех, которые есть в Уилтшире. Я рад, что мы успели остановить этот процесс», — отметил инспектор полиции Пол Франклин.

По его словам, в бункере находится около 20 комнат по 60 метров в длину и 21 в ширину. Каждая из них снабжена оборудованием для выращивания конопли. Инспектор также сообщил, что делать выводы о точном весе найденного наркотика еще рано.

В некоторых странах, таких, как Нидерланды, Чехия, Бельгия и США, марихуана легальна и продается в специальных магазинах. Конопляный рынок растет с большой скоростью, а фирмы зарабатывают на ее продаже миллионы долларов.

Комментарии
2
Метатрон
"Инспектор также сообщил, что делать выводы о точном весе найденного наркотика еще рано."
Для неучей поясню, что сама марихуана не является наркотиком, она лишь сырьё для его производства. Поэтому инспектор просто глупец, если думает наоборот.
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Метатрон
Ё-МОЁ, такой кайф мужикам обломали ;-) столько кайфа уничтожат, изверги ;-)
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