Бывшего военного осудили за хранение оружия на Южном Урале

Суд в Катав-Ивановске приговорил к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 100 тысяч рублей бывшего военного, которого признали виновным в незаконном хранении оружия, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Установлено, что мужчина, ранее служивший во внутренних войсках МВД, заказал и приобрёл за 26 тысяч рублей револьвер, переделанный из сигнального под стрельбу боевыми патронами. По словам южноуральца, пистолет нужен был ему для тренировок — стрельбы по мишеням. Те, кто продал мужчине оружие, также вскоре предстанут перед судом.

Напомним, в начале февраля челябинский суд также приговорил к условному сроку горожанина, который занимался переделкой оружия: при обыске в его квартире обнаружили несколько пистолетов, винтовку, электродетонатор и множество патронов различного калибра.