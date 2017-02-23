Бывшего военного осудили за хранение оружия на Южном Урале
Мужчину приговорили к 2,5 годам условно и крупному штрафу.
Мужчину приговорили к 2,5 годам условно и крупному штрафу.
Суд в
Установлено, что мужчина, ранее служивший во внутренних войсках МВД, заказал и приобрёл за 26 тысяч рублей револьвер, переделанный из сигнального под стрельбу боевыми патронами. По словам южноуральца, пистолет нужен был ему для тренировок — стрельбы по мишеням. Те, кто продал мужчине оружие, также вскоре предстанут перед судом.
Напомним, в начале февраля челябинский суд также приговорил к условному сроку горожанина, который занимался переделкой оружия: при обыске в его квартире обнаружили несколько пистолетов, винтовку, электродетонатор и множество патронов различного калибра.