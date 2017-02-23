В потасовке со стрельбой в Харькове участвовали около 70 человек, все они ветераны АТО

Он сообщил, что, по данным следствия, в инциденте участвовали порядка 70 человек, которые входят в общественную организацию ветеранов АТО и ОО «Восточный корпус».

Среди участников потасовки со стрельбой, которая произошла в Харькове в районе Алексеевского жилмассива вечером 17 февраля, в результате чего был тяжело ранен один человек, нет действующих сотрудников полиции и служащих ВСУ. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской обл. Владимир Тимошко во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

«Это гражданские организации, состоящие из участников АТО», — сказал Тимошко.

Он подтвердил, что на данный момент подозреваемых по делу нет. Он также сообщил, что кроме Игоря Пушкарева, получившего тяжелое ранение дробью, статус потерпевших есть еще у двух человек, получивших телесные повреждения. По делу назначено 109 экспертиз, большая часть из которых — баллистические. Полиция установила также, что все оружие, изъятое на месте происшествие, — зарегистрированное.

Также Тимошко опроверг версию о том, что причиной конфликта стали различия во взглядах на блокаду торговли с ОРДЛО.

Напомним, в Харькове спор о блокаде Донбасса завершился стрельбой, один человек был ранен, девять задержаны.