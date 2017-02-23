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22:47 (мск), источник: Интерфакс

Автобус с паломниками перевернулся в Волгоградской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Автобус с группой паломников перевернулся в Волгоградской области, сообщил «Интерфаксу» представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла около 19:00 по московскому времени в Ольховском районе области. Автобус ехал по дороге Ольховка-Камышин, его водитель из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал на обочину. На обочине автобус «Неоплан» опрокинулся.

В салоне находились паломники, ехавшие из Пятигорска в Самару, группа насчитывает 31 человек. Трое пассажиров получили различные травмы, ушибы и переломы и были госпитализированы.

Остальных пассажиров попытаются разместить в гостиницах города Ольховка. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Правоохранителям предстоит установить, была ли законной перевозка паломников.

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