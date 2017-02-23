Автобус с паломниками перевернулся в Волгоградской области
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Автобус с группой паломников перевернулся в Волгоградской области, сообщил «Интерфаксу» представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Автобус с группой паломников перевернулся в Волгоградской области, сообщил «Интерфаксу» представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
Авария произошла около 19:00 по московскому времени в Ольховском районе области. Автобус ехал по дороге
В салоне находились паломники, ехавшие из Пятигорска в Самару, группа насчитывает 31 человек. Трое пассажиров получили различные травмы, ушибы и переломы и были госпитализированы.
Остальных пассажиров попытаются разместить в гостиницах города Ольховка. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и