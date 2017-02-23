Автобус с паломниками перевернулся в Волгоградской области

Авария произошла около 19:00 по московскому времени в Ольховском районе области. Автобус ехал по дороге Ольховка-Камышин, его водитель из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал на обочину. На обочине автобус «Неоплан» опрокинулся.

В салоне находились паломники, ехавшие из Пятигорска в Самару, группа насчитывает 31 человек. Трое пассажиров получили различные травмы, ушибы и переломы и были госпитализированы.