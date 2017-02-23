Причиной взрыва в многоэтажке Ростова мог стать силовой кабель

Из-за чего у некоторых жильцов дома поломалась бытовая техника от кроткого замыкания. Корреспондент АиФ-Ростов оказался на месте ЧП.

Приехали оперативные службы — скорая и пожарная, МЧС. Однако возгорания не произошло, и самое главное — никто серьёзно не пострадал.

То, что нет жертв — это счастливый случай. Ударная волна была такой силы, что разбились окна в соседних квартирах 9-ти этажного дома.

«В доме мы увидели резкую вспышку, потом пошли искры, а затем раздался взрыв», — пояснили подростки, оказавшиеся свидетелями.

Другие очевидцы говорят, что мощному взрыву предшествовала голубая дуга, ползущая по дому.

Взрывной волной полностью вынесло балконную раму, осколки которой упали на крышу расположенного внизу магазина. Никто из пешеходов не пострадал.

Версию причастности к взрыву электрического кабеля подтвердил сотрудник полиции.

«По предварительным данным взрыв в квартире на третьем этаже произошёл из-за силового кабеля, хозяин квартиры получил ожоги ног, его жизнь вне опасности», — прокомментировал корреспонденту АиФ-Ростов капитан полиции.

Жильцы подъезда рассказали свою версию случившегося: «Два человека играли в компьютер, в этот момент и произошел у них под ногами взрыв, они получили незначительные ожоги электричеством».

По их словам, в доме нет такого кабеля, который мог бы взорваться и принести столько разрушений.

К моменту написания репортажа официальной версии ЧП от МЧС не поступало.