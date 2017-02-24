В Твери в детской клинической больнице произошел пожар
Пожару присвоен четвертый уровень опасности.
Пожару присвоен четвертый уровень опасности.
ТВЕРЬ, 24 февраля. /ТАСС/. В детской клинической больнице Твери произошел пожар, идет эвакуация, сообщает
«Произошло загорание кровли в старом здании детской областной клинической больницы по улице Степана Разина. Пожару присвоен четвертый уровень опасности, площадь пожара составляет около 1,6 тыс. кв метров. Из здания эвакуировано 215 человек», — сказали в МЧС.
Всего к тушению пожара привлечено 89 человек и 27 единиц техники. Все люди на данный момент размещены в новом здании больницы. По предварительной информации, пострадавших нет. Расчеты прибыли из соседних районов области. В настоящее время наблюдается открытое горение 3 этажа и крыши.
«Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени, главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
В региональном МЧС сообщили, что возгорание могло произойти в одном из кабинетов на третьем этаже здания.
«По предварительной информации пожар начался в кабинете на 3 этаже», — говорится в сообщении.
По последним данным, в горящем здании рухнула кровля.
«Пламя перебросилось с кровли и третьего этажа на второй этаж. Произошло обрушение кровли», — сказали в МЧС.