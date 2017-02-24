В Твери в детской клинической больнице произошел пожар

ТВЕРЬ, 24 февраля. /ТАСС/. В детской клинической больнице Твери произошел пожар, идет эвакуация, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Произошло загорание кровли в старом здании детской областной клинической больницы по улице Степана Разина. Пожару присвоен четвертый уровень опасности, площадь пожара составляет около 1,6 тыс. кв метров. Из здания эвакуировано 215 человек», — сказали в МЧС.

Всего к тушению пожара привлечено 89 человек и 27 единиц техники. Все люди на данный момент размещены в новом здании больницы. По предварительной информации, пострадавших нет. Расчеты прибыли из соседних районов области. В настоящее время наблюдается открытое горение 3 этажа и крыши.