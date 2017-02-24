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03:34 (мск), источник: ТАСС

В Твери в детской клинической больнице произошел пожар

Пожару присвоен четвертый уровень опасности.

ТВЕРЬ, 24 февраля. /ТАСС/. В детской клинической больнице Твери произошел пожар, идет эвакуация, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Произошло загорание кровли в старом здании детской областной клинической больницы по улице Степана Разина. Пожару присвоен четвертый уровень опасности, площадь пожара составляет около 1,6 тыс. кв метров. Из здания эвакуировано 215 человек», — сказали в МЧС.

Всего к тушению пожара привлечено 89 человек и 27 единиц техники. Все люди на данный момент размещены в новом здании больницы. По предварительной информации, пострадавших нет. Расчеты прибыли из соседних районов области. В настоящее время наблюдается открытое горение 3 этажа и крыши.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль ситуацию с пожаром

«Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени, главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

В региональном МЧС сообщили, что возгорание могло произойти в одном из кабинетов на третьем этаже здания.

«По предварительной информации пожар начался в кабинете на 3 этаже», — говорится в сообщении.

По последним данным, в горящем здании рухнула кровля.

«Пламя перебросилось с кровли и третьего этажа на второй этаж. Произошло обрушение кровли», — сказали в МЧС.

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