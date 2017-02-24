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10:14 (мск), источник: ДЕЙТА

В Комсомольске-на-Амуре раскрыта серия краж с банковских карт

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли серию краж денежных средств с банковских счетов, об этом сообщает ИА «Дейта».

Стражи правопорядка задержали двоих местных жителей, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт потерпевших. Ущерб составил девять тысяч рублей.

Оперативные сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали двоих жителей Города юности, подозреваемых в серии краж денежных средств с банковских карт.

В дежурную часть обратился 55-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали 22-летнюю соседку потерпевшего.

Выяснилось, что девушка расплачивалась за покупки вместе с потерпевшим и запомнила пин-код от его карты. В тот же день девушка под предлогом помощи пенсионеру пришла к нему в гости. Когда хозяин квартиры ушел в другую комнату, фигурантка похитила пластиковый носитель. В ближайшем банкомате девушка сняла с банковского счета денежные сбережения потерпевшего.

Еще одной жертвой подобной кражи стала 25-летняя местная жительница. Девушка оставила свой сотовый телефон в такси. Вскоре с ее банковского счета были списаны денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела задержали 29-летнего ранее судимого за имущественные преступления комсомольчанина. При личном досмотре в кармане фигуранта было обнаружено мобильное устройство потерпевшей. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Преступникам грозит до двух лет тюрьмы.

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