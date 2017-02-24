В Комсомольске-на-Амуре раскрыта серия краж с банковских карт
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Стражи правопорядка задержали двоих местных жителей, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт потерпевших. Ущерб составил девять тысяч рублей.
Оперативные сотрудники УМВД России по г.
В дежурную часть обратился 55-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали 22-летнюю соседку потерпевшего.
Выяснилось, что девушка расплачивалась за покупки вместе с потерпевшим и запомнила
Еще одной жертвой подобной кражи стала 25-летняя местная жительница. Девушка оставила свой сотовый телефон в такси. Вскоре с ее банковского счета были списаны денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела задержали 29-летнего ранее судимого за имущественные преступления комсомольчанина. При личном досмотре в кармане фигуранта было обнаружено мобильное устройство потерпевшей. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Преступникам грозит до двух лет тюрьмы.