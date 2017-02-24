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07:45 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На Закарпатье перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие

В Закарпатской области возле села Большие Берега перевернулся автобус с 18 пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

«В полицию поступило сообщение от диспетчера Береговской районной больницы о том, что к ним поступило четверо пациентов, которые пострадали вследствие ДТП. Следственно-оперативная группа установила, что Mercedes-Benz, за рулем которого находился 58-летний житель села Нижние Реметы, съехал в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении.

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Транспортное средство использовалось для перевозки работников одного из местных предприятий. Авария произошла между селами Большие Берега и Кидеш, на тот момент в автобусе находилось 18 пассажиров.

По предварительным данным причиной ДТП стала гололедица и туман, однако правоохранители не исключают возможности нарушения правил дорожного движения со стороны водителя. На данный момент четверо пассажиров находятся в больнице, степень тяжести их травм определит экспертиза. Водитель был трезв.

Проверка продолжается, полиция выясняет все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

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