Тонны кукурузы высыпались на трассу под Уссурийском в Приморье

Владивосток, 24 февраля, PrimaMedia.

Почти семь тонн зерна кукурузы высыпал на автотрассу «Уссурийск-Михайловка» грузовик в четверг, 23 февраля. Происшествие произошло утром, на выезде из города, недалеко от поселка Тимирязевский. Очевидцы утверждали, что у самосвала произвольно открылся один из бортов. Едущая следом за «сеятелем» женщина-водитель на Toyota Corolla Fielder не справилась с управлением, повредила дорожный знак и съехала в кювет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

По информации уссурийской Госавтоинспекции, пострадавших в инциденте не оказалось. Участники аварии категорически отказались официально оформлять факт ДТП. На них составлены два протокола об административных правонарушениях: на женщину — за повреждения дорожного знака, на водителя грузовика — за засорение дорожного полотна.