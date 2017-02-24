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10:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тонны кукурузы высыпались на трассу под Уссурийском в Приморье

Иномарка, следующая за фурой, не справилась с управлением и ушла в кювет.

Владивосток, 24 февраля, PrimaMedia.

Почти семь тонн зерна кукурузы высыпал на автотрассу «Уссурийск-Михайловка» грузовик в четверг, 23 февраля. Происшествие произошло утром, на выезде из города, недалеко от поселка Тимирязевский. Очевидцы утверждали, что у самосвала произвольно открылся один из бортов. Едущая следом за «сеятелем» женщина-водитель на Toyota Corolla Fielder не справилась с управлением, повредила дорожный знак и съехала в кювет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

По информации уссурийской Госавтоинспекции, пострадавших в инциденте не оказалось. Участники аварии категорически отказались официально оформлять факт ДТП. На них составлены два протокола об административных правонарушениях: на женщину — за повреждения дорожного знака, на водителя грузовика — за засорение дорожного полотна.

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