Паром с пассажирами и авто чуть не затонул на Ангаре в Красноярском крае
За 200 метров до берега паром получил пробоину.
За 200 метров до берега паром получил пробоину.
По предварительным данным, 20 февраля около 10:00 по местному времени, на середине реки несамоходное судно «М-200» получило пробоину, столкнувшись с подводным объектом. Когда судно подплывало к причалу, оно уже частично погрузилось под воду. Около 11 ч. 00 мин. паром благополучно причалил к берегу, где оперативно выгрузили пассажиров и четыре автомобиля: лесовоз, грузовик, внедорожник и легковой автомобиль. Никто из пассажиров не пострадал, розлива