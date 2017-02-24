Паром с пассажирами и авто чуть не затонул на Ангаре в Красноярском крае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия на переправе «Кодинс-Минуса».

По предварительным данным, 20 февраля около 10:00 по местному времени, на середине реки несамоходное судно «М-200» получило пробоину, столкнувшись с подводным объектом. Когда судно подплывало к причалу, оно уже частично погрузилось под воду. Около 11 ч. 00 мин. паром благополучно причалил к берегу, где оперативно выгрузили пассажиров и четыре автомобиля: лесовоз, грузовик, внедорожник и легковой автомобиль. Никто из пассажиров не пострадал, розлива горюче-смазочных материалов не допущено. Установлено, что судно на праве собственности принадлежат ООО «СибРечТранс».