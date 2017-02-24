Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле на севере Москвы

«В районе д. 21 на ул. Лобненская в автомобиле марки “Газель” обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, они отравились угарным газом», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения тел двух человек по указанному адресу.