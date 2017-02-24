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10:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Tоyota насмерть сбил женщину в Усолье-Сибирском Иркутской области

Женщина переходила дорогу по «зебре».

43-летний водитель автомобиля Tоyota сбил 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу около ДК «Мир» в Усолье-Сибирском Иркутской области накануне, 23 февраля. Пострадавшая скончалась на месте аварии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«Госавтоинспекция Приангарья призывает быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Убедитесь в безопасности и переходите дорогу только по пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.

На улице идет снег, поэтому будьте осторожны.

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