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07:42 (мск), источник: Nur.kz

Двое граждан Казахстана найдены мертвыми в Москве

В Москве двое граждан Казахстана были найдены мертвыми в автомобиле «ГАЗель». Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Источник: Nur.kz

Казахстанцы, найденные в автомобиле, приехали на московский склад за товаром в Дмитровском районе, сообщает РЕН ТВ.

Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.

Как сообщает Life.ru, 34-летнего Виктора М. и 20-летнего Алексея Б. нашли сотрудники полиции на стоянке у логистической компании «Деловые Линии».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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