Двое граждан Казахстана найдены мертвыми в Москве
В Москве двое граждан Казахстана были найдены мертвыми в автомобиле «ГАЗель». Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
В Москве двое граждан Казахстана были найдены мертвыми в автомобиле «ГАЗель». Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Казахстанцы, найденные в автомобиле, приехали на московский склад за товаром в Дмитровском районе, сообщает РЕН ТВ.
Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.
Как сообщает Life.ru, 34-летнего Виктора М. и 20-летнего Алексея Б. нашли сотрудники полиции на стоянке у логистической компании «Деловые Линии».
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.