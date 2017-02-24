Двое граждан Казахстана найдены мертвыми в Москве

Казахстанцы, найденные в автомобиле, приехали на московский склад за товаром в Дмитровском районе, сообщает РЕН ТВ.

Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.

Как сообщает Life.ru, 34-летнего Виктора М. и 20-летнего Алексея Б. нашли сотрудники полиции на стоянке у логистической компании «Деловые Линии».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.