СМИ: ветеран ВС США расстрелял индийцев в баре
Один человек погиб, двое ранены.
Один человек погиб, двое ранены.
32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада был убит на месте. Еще два человека получили ранения и доставлены в больницу.
Стрелявшим оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон, он уже задержан. «Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — приводит издание слова начальника полиции города Стивена Менка.
Как в свою очередь сообщает телеканал NDYV, Пуринтон постоянно выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес сидящих в баре индийцев. По словам свидетелей, он называл индийцев выходцами с Ближнего Востока. Возможно, он перепутал их с арабами.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что шокирована происшедшим. «Я шокирована инцидентом со стрельбой в Канзасе, при котором был убит Шринивас Кучибхотла. Мои искренние соболезнования его семье», — сообщила глава МИД на своей странице в сети микроблогов Twitter.
По разным данным, в США проживают около 5 млн выходцев из Индии. Как отмечают СМИ, это уже не первое нападение расистов на индийцев в стране. В 2012 году радикально настроенный ветеран американской армии Пейдж открыл стрельбу в гурдваре (сикхском храме) в Висконсине, убив шесть и ранив еще четыре человека.