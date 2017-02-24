СМИ: ветеран ВС США расстрелял индийцев в баре

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Ветеран американской морской пехоты, выкрикивая расистские лозунги, открыл огонь в баре в США по группе выходцев из Индии, один из которых скончался. Как сообщает электронная версия газеты Times of India, инцидент произошел в городе Олейте, штат Канзас.

По информации издания, посетитель бара с криком «Вон из моей страны!» принялся стрелять из пистолета по сидящем рядом индийцам

По информации издания, посетитель бара с криком «Вон из моей страны!» принялся стрелять из пистолета по сидящем рядом индийцам

32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада был убит на месте. Еще два человека получили ранения и доставлены в больницу.

Стрелявшим оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон, он уже задержан. «Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — приводит издание слова начальника полиции города Стивена Менка.

Как в свою очередь сообщает телеканал NDYV, Пуринтон постоянно выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес сидящих в баре индийцев. По словам свидетелей, он называл индийцев выходцами с Ближнего Востока. Возможно, он перепутал их с арабами.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что шокирована происшедшим. «Я шокирована инцидентом со стрельбой в Канзасе, при котором был убит Шринивас Кучибхотла. Мои искренние соболезнования его семье», — сообщила глава МИД на своей странице в сети микроблогов Twitter.