Виновники ДТП в Алматы пытались сбежать на эвакуаторе

Инцидент произошел ночью 24 февраля на улице Майлина. Корейская легковушка двигалась в северном направлении, перед «вазовским» кольцом автоледи не справилась с управлением и врезалась в дерево на разделительной полосе. Девушка при этом ударилась головой о лобовое стекло. В салоне авто также был пассажир, сразу же после инцидента он вызвал частный эвакуатор.

Машину погрузили на платформу, участники ДТП уже собрались покинуть место происшествия, когда прибыли полицейские. Сбежать молодым людям не удалось, обстоятельства случившегося выясняют стражи порядка.