В Акмолинской области объявлена ЧС из-за угрозы прорыва плотины
Плотина «Безымянная» в селе Жибек Жолы Акмолинской области может разрушиться.
Плотина «Безымянная» в селе Жибек Жолы Акмолинской области может разрушиться.
АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В селе Жибек Жолы Акмолинской области
«На территории Аршалынского района объявлена чрезвычайная ситуация местного значения в связи с угрозой возникновения гидродинамической аварии — разрушения шлюзовых и бетонных конструкций плотины “Безымянная” на реке Ишим близ села Жибек Жолы», — проинформировали в ДЧС.
Решение было принято акимом Аршалынского района в целях предотвращения возможной гибели людей, нарушения условий жизнедеятельности населения.
Экстренные службы приведены в повышенную готовность. В селе Жибек Жолы население оповещено о возможной угрозе.