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08:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Акмолинской области объявлена ЧС из-за угрозы прорыва плотины

Плотина «Безымянная» в селе Жибек Жолы Акмолинской области может разрушиться.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В селе Жибек Жолы Акмолинской области из-за угрозы аварии на плотине объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

«На территории Аршалынского района объявлена чрезвычайная ситуация местного значения в связи с угрозой возникновения гидродинамической аварии — разрушения шлюзовых и бетонных конструкций плотины “Безымянная” на реке Ишим близ села Жибек Жолы», — проинформировали в ДЧС.

Решение было принято акимом Аршалынского района в целях предотвращения возможной гибели людей, нарушения условий жизнедеятельности населения.

Экстренные службы приведены в повышенную готовность. В селе Жибек Жолы население оповещено о возможной угрозе.

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