В Уфе под снежной лавиной никого не нашли

Об этом сообщили в столичной Службе спасения 112.

По словам начальника информационно-аналитического отдела Службы спасения 112 Уфы Яны Калининой, пострадавших людей под снежной лавиной, к счастью, не нашли.

Напомним, масштабный сход снега произошел около шести часов вчера, 23 февраля. Почти трехметровый слой снега обрушился с кровли хозяйственной постройки, относящейся к школе № 51. Поскольку были подозрения, что пол снегом могли оказаться прохожие, завалы обследовали с использованием служебных собак.