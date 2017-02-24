В Уфе под снежной лавиной никого не нашли
Вчера, 23 февраля, поздно вечером стало известно, чем закончились поисковые работы на месте схода большой снежной массы с крыши здания на улице Сельской Богородской в Уфе.
Вчера, 23 февраля, поздно вечером стало известно, чем закончились поисковые работы на месте схода большой снежной массы с крыши здания на улице Сельской Богородской в Уфе.
Об этом сообщили в столичной Службе спасения 112.
По словам начальника
Напомним, масштабный сход снега произошел около шести часов вчера, 23 февраля. Почти трехметровый слой снега обрушился с кровли хозяйственной постройки, относящейся к школе № 51. Поскольку были подозрения, что пол снегом могли оказаться прохожие, завалы обследовали с использованием служебных собак.
Опасения не подтвердились. Пока неизвестно, понесет ли