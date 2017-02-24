Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным ведомства, пепловый шлейф распространился от вулкана на восток на расстояние в два километра. В МЧС отметили, что на пути пепла нет населенных пунктов, а в жилых районах не зафиксировано его выпадение. Рядом с Шивелучом нет туристических групп.
МЧС предупредило, что рядом с вулканом может быть повышенная концентрация газа. Кроме того, есть опасность при приближении к Шивелучу попасть в пеплопад, что может вызвать аллергические реакции у человека или поломку автомобилей.
В начале декабря 2016 года Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 км. Шлейф тогда распространился на 106 км на
Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Его высота составляет 3283 м. Вулкан находится в 45 км от поселка Ключи