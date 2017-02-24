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08:41 (мск), источник: РБК

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пепловый шлейф распространился от вулкана на восток на расстояние в два километра. В МЧС отметили, что на пути пепла нет населенных пунктов, а в жилых районах не зафиксировано его выпадение. Рядом с Шивелучом нет туристических групп.

МЧС отметило, что вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, а туристическим организациям ведомство рекомендовало не организовывать туры в район Шивелуча

МЧС предупредило, что рядом с вулканом может быть повышенная концентрация газа. Кроме того, есть опасность при приближении к Шивелучу попасть в пеплопад, что может вызвать аллергические реакции у человека или поломку автомобилей.

В начале декабря 2016 года Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 км. Шлейф тогда распространился на 106 км на северо-восток от вулкана.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Его высота составляет 3283 м. Вулкан находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором живут около пяти тысяч человек.

Комментарии
2
дядя Коля
Да....мы , вулканы , такие.....Нас лучше не сердить.
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kent
5км ? и что автор не может выложить фото и видео ?
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