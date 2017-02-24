Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров

По данным ведомства, пепловый шлейф распространился от вулкана на восток на расстояние в два километра. В МЧС отметили, что на пути пепла нет населенных пунктов, а в жилых районах не зафиксировано его выпадение. Рядом с Шивелучом нет туристических групп.

МЧС отметило, что вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, а туристическим организациям ведомство рекомендовало не организовывать туры в район Шивелуча

МЧС отметило, что вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, а туристическим организациям ведомство рекомендовало не организовывать туры в район Шивелуча

МЧС предупредило, что рядом с вулканом может быть повышенная концентрация газа. Кроме того, есть опасность при приближении к Шивелучу попасть в пеплопад, что может вызвать аллергические реакции у человека или поломку автомобилей.

В начале декабря 2016 года Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 км. Шлейф тогда распространился на 106 км на северо-восток от вулкана.