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11:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина и двое детей заживо сгорели на пожаре в Иркутском районе

Проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Женщина и двое детей 5 и 6 лет погибли во время пожара в жилом доме в деревне Степановка Иркутского района сегодня, 24 февраля. Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают причины возгорания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел ночью, в этот момент в доме находились родители и двое детей. Отец, почувствовав запах дыма, побежал за помощью к соседям, сказав жене выводить детей на улицу.

«Когда отец вместе с соседом вернулись к горящему дому, женщину и детей они не нашли, отправились искать их, думая, что они у соседей. У соседей никого не нашли, вернулись, но в горящий дом второй раз зайти не смогли», — пояснили в пресс-службе.

Когда на место прибыли спасатели, дом полностью был охвачен огнем. После ликвидации возгорания были обнаружены обгоревшие останки трех человек. Проводится проверка.

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