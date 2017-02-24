Метеопрогноз по весеннему половодью и лесным пожарам в Приморье тревожный

В Приморье прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморья по пожарной безопасности.

Специалисты отмечают, что с одной стороны, в этом году зима с переувлажненным грунтом, с повышенным уровнем рек. С другой стороны, на отдельных территориях снежный покров значительно меньше нормы, идет высыхание почвы. Поэтому силы края должны быть серьезно подготовлены как к обильному половодью, так и к повышенной пожароопасности.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, муниципалитеты Приморья должны быть обеспечены всеми коммунальными услугами. Нужно извлечь уроки прошедшего тайфуна «Лайонрок», проверить еще раз те слабые места, где происходили аварии, и усилить эти направления.

По информации руководителей компаний, обеспечивающих газом, электричеством и теплом города и районы Приморья, на всех предприятиях началась подготовка к весенним паводкам и пожарам. Сейчас проводится анализ потенциальных объектов, которые могут быть подвержены подтоплению и пожарам. Разработаны меры по предотвращению негативных последствий стихийного бедствия.

Так, особое внимание уделяется переходам линий электропередач через реки, ручьи, а также на возможных путях лесных палов. Проводится чистка ливневых канализаций, кюветов вблизи энергообъектов, подъездных путей. Необходимо произвести ограждение таких опор, причем грамотно, чтобы были предусмотрены водоотводы.

Кроме этого, необходимо провести ревизию энергохозяйства, заменить наиболее уязвимое оборудование и конструкции, в том числе опоры ЛЭП. Также уже наводится порядок и на самих территориях предприятий энергетики, убирается сухая трава, мусор.

Проводятся учения с подразделениями краевой противопожарной службы, в ходе которых отрабатывается взаимодействие в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Прошлогодний тайфун заметно поубавил запасы оборудования и расходных материалов, и пока есть время, их нужно пополнить. Причем эти резервы должны быть размещены с учетом транспортной логистики, чтобы мы не возили опоры ЛЭП с одного конца края на другой.

Подготовка к половодью и пожарам должны вестись в тесном контакте с главами муниципалитетов края, решать задачу по недопущению ЧС в Приморье необходимо сообща.