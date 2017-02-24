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09:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Водитель насмерть сбил девушку в Актау

Как рассказали коллеги погибшей девушки, она была родом из Караганды, передает «Лада».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, инцидент произошел вечером 20 февраля у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау.

«На пешеходном переходе произошло ДТП с наездом на человека. Погибла 26-летняя девушка. В отношении 26-летнего водителя ведется досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в ДВД Мангистау.

В качестве наказания по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Погибшая девушка, по словам ее коллег, работала в одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе «Актау». В тот вечер примерно в 21:30 она возвращалась с работы.

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