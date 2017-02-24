Водитель насмерть сбил девушку в Актау
Как рассказали коллеги погибшей девушки, она была родом из Караганды, передает «Лада».
Как рассказали коллеги погибшей девушки, она была родом из Караганды, передает «Лада».
Как сообщается, инцидент произошел вечером 20 февраля у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау.
«На пешеходном переходе произошло ДТП с наездом на человека. Погибла 26-летняя девушка. В отношении 26-летнего водителя ведется досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в ДВД Мангистау.
В качестве наказания по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Погибшая девушка, по словам ее коллег, работала в одном из магазинов в