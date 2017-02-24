В Малайзии продезинфицируют аэропорт, где отравили Ким Чен Нама
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Полиция попросит специалистов по дезинфекции проверить аэропорт
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Полиция попросит специалистов по дезинфекции проверить аэропорт
Да, мы попросили очистить все зоны, где, по нашим данным, находились подозреваемые
На вопрос, нужно ли избегать аэропорта, он заявил, что такой необходимости нет.
«В любом случае мы попросим экспертов, чтобы они очистили все зоны и проверили, нет ли там все еще
Ранее полиция сообщила, что на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама, было обнаружено отравляющее вещество