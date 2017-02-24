В Малайзии продезинфицируют аэропорт, где отравили Ким Чен Нама

Да, мы попросили очистить все зоны, где, по нашим данным, находились подозреваемые

На вопрос, нужно ли избегать аэропорта, он заявил, что такой необходимости нет.

«В любом случае мы попросим экспертов, чтобы они очистили все зоны и проверили, нет ли там все еще каких-то химикатов», — добавил начальник малайзийской полиции.