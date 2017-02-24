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09:10 (мск), источник: РИА Новости

В Малайзии продезинфицируют аэропорт, где отравили Ким Чен Нама

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Полиция попросит специалистов по дезинфекции проверить аэропорт Куала-Лумпура, где был отравлен химическим веществом брат лидера КНДР, сообщил начальник малайзийской полиции Халид Абу Бакар.

Источник: AP 2017
Да, мы попросили очистить все зоны, где, по нашим данным, находились подозреваемые
Халид Абу БакарНачальник малайзийской полиции
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На вопрос, нужно ли избегать аэропорта, он заявил, что такой необходимости нет.

«В любом случае мы попросим экспертов, чтобы они очистили все зоны и проверили, нет ли там все еще каких-то химикатов», — добавил начальник малайзийской полиции.

Ранее полиция сообщила, что на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица скончавшегося Ким Чен Нама, было обнаружено отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое является химическим оружием.

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