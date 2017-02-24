Крупное ДТП произошло 23 февраля на трассе Соликамск-Красновишерск

Крупное ДТП произошло 23 февраля около 18.20 ч. на 38 км автодороги Соликамск — Красновишерск, сообщила 24 февраля на своём сайте пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительным данным, водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Газелью». В ДТП погибли 23-летний пассажир ВАЗа и 4-летний ребёнок, ехавший с ним. Обоих водителей с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Полиция по факту ДТП проводит проверку.