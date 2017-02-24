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11:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске на улице Танкистов загорелся автобус

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

Автобус загорелся в Челябинске, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Вчера днём, 23 февраля, на улице Танкистов загорелся «ПАЗ». По предварительной информации, в автобусе находился один водитель, который затушил пожар до прибытия сотрудников МЧС.

«Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Сгорели сидение и обшивка салона, пострадавших нет», — рассказывают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе.

На место происшествия привлекались 3 человека и 1 единица техники.

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