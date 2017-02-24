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11:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области задержали автомобиль, загруженный наркотиками

В салоне машины оказалось почти 6 кг марихуаны.

В Омской области сотрудники полиции изъяли из оборота крупную партию наркотиков. Инцидент произошел в Седельниковском районе.

Раскрытие преступления произошло практически спонтанно. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Седельниковскому району возвращалась из села Ельничное, где работала на раскрытии квартирной кражи. По дороге полицейские заметили на обочине брошенный автомобиль. В салоне машины никого не было, но рядом оказались следы обуви, которые вели в поле с кустами дикорастущей конопли. Оперативники просигналили своим коллегам о возможном сбыте наркотиков.

Уже через 30 минут автомобиль был остановлен в 3 км от Седельниково. В нем ехали трое жителей Тарского района, двое из которых уже были ранее судимы за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. В багажнике машины нашли два мешка и три пакета, полностью забитых марихуаной. По оценке экспертов, общая масса наркотиков составила 5,837 кг.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

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