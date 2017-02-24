В Омской области задержали автомобиль, загруженный наркотиками
В салоне машины оказалось почти 6 кг марихуаны.
В салоне машины оказалось почти 6 кг марихуаны.
В Омской области сотрудники полиции изъяли из оборота крупную партию наркотиков. Инцидент произошел в Седельниковском районе.
Раскрытие преступления произошло практически спонтанно.
Уже через 30 минут автомобиль был остановлен в 3 км от Седельниково. В нем ехали трое жителей Тарского района, двое из которых уже были ранее судимы за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. В багажнике машины нашли два мешка и три пакета, полностью забитых марихуаной. По оценке экспертов, общая масса наркотиков составила 5,837 кг.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.