Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
09:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Тяжелая рекламная конструкция упала на тротуар в Красноармейском районе

В Красноармейском районе вечером 23 февраля часть рекламной конструкции, установленной над входом в магазин, упала на тротуар.

Коммунальная авария произошла рядом с кинотеатром «Юбилейный». Как сообщают свидетели, причиной падения конструкции мог стать подтаявший снег, скопившийся на баннере.

Местные жители сообщают, что «от этого магазина каждый год что-то отваливается».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
В Малайзии продезинфицируют аэропорт, где отравили Ким Чен Нама
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
Лига Европы: «Зенит» захлопнул окно в Европу Петербургский клуб пропустил гол от "Андерлехта" в концовке матча и покинул Лигу Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь