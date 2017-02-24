Тяжелая рекламная конструкция упала на тротуар в Красноармейском районе
В Красноармейском районе вечером 23 февраля часть рекламной конструкции, установленной над входом в магазин, упала на тротуар.
В Красноармейском районе вечером 23 февраля часть рекламной конструкции, установленной над входом в магазин, упала на тротуар.
Коммунальная авария произошла рядом с кинотеатром «Юбилейный». Как сообщают свидетели, причиной падения конструкции мог стать подтаявший снег, скопившийся на баннере.
Местные жители сообщают, что «от этого магазина каждый год