В Башкирии на трассе М5 столкнулись три грузовика, погиб водитель

По предварительным данным республиканской автоинспекции, 52-летний водитель DAF FT из Белоруссии допустил занос и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с «Газелью» и Scania. Последний большегруз после удара съехал в кювет. В аварии погиб водитель «Скании» — 31-летний житель Новгородской области.