В Приволжском районе тушили крупный пожар в частном доме на 90 кв. метрах
На месте ЧП имеются пострадавшие.
На месте ЧП имеются пострадавшие.
Утром 23 февраля по адресу: м.р. Приволжский, с. Приволжье, ул. Строителей, произошел пожар. Горел частный дом на площади 90 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
К сожалению, на месте происшествия имеются пострадавшие. Подробности устанавливаются.