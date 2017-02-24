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12:18 (мск), источник: НИА Самара

В Приволжском районе тушили крупный пожар в частном доме на 90 кв. метрах

На месте ЧП имеются пострадавшие.

Утром 23 февраля по адресу: м.р. Приволжский, с. Приволжье, ул. Строителей, произошел пожар. Горел частный дом на площади 90 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

К сожалению, на месте происшествия имеются пострадавшие. Подробности устанавливаются.

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