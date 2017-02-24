Электрик погиб на пожаре в санатории на Нарочи

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Мужчина погиб в санатории в Мядельском районе в результате пожара, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.

Инцидент в оздоровительном комплексе «Чайка», расположенном возле деревни Зубреневка, произошел накануне вечером.

«В 18:00 поступило сообщение о пожаре в комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного реконструируемого здания спального корпуса, в результате пожара погиб гражданин 1986 года рождения», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что погибший был электриком и работал в ООО «Новлан». В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены.

По информации управления, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.